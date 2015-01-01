برشلونة يؤمن نفسه من هبوط مستوي "نيمار" بشرط غريب
الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:39 م
أحمد عصام
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كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني يسعي للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية ا لمقبلة، لكنه يخشي من تراجع مستوي اللاعب وعدم تقديم الأداء المنتظر منه مع الفريق الكتالوني.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لإدراج شرط في عقد نيمار يتضمن جزءا ماليا من عقد اللاعب، يتم صرفه بناء على المتغيرات في الأداء الرياضي، للتأكد من أن البرازيلي سيبذل قصارى جهده إذا عاد للفريق الكتالوني.
وأكدت الصحيفية الاسبانية أن برشلونة فكر في إدراج هذا الشرط في عقد نيمار، لأنه لا يريد المخاطرة بإجراء صفقة بهذا الحجم، دون التأكد من أن نيمار سيكون هو نفسه اللاعب الذي ظهر من قبل مع برشلونة من حيث الأداء.
يذكر أن تياجو سيلفا نجم منتخب البرازيل، ألمح إلى إمكانية رحيل مواطنه وزميله في باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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