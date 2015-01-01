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الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكره بـ قبرص

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:32 م
الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكره بـ قبرص
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أحمد الهواري
 
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قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض اللاعبين مرانا خفيفا في السابعة والنصف مساء اليوم بحديقة الفندق الذي تقيم به بعثة الفريق عقب وصولها قبرص، وبعد المران يتناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء.

ويستعد الزمالك الذي وصل قبرص اليوم الإثنين من خلال معسكر مغلق لمدة 13 يوما لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية بقبرص أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي.
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