الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكره بـ قبرص

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض اللاعبين مرانا خفيفا في السابعة والنصف مساء اليوم بحديقة الفندق الذي تقيم به بعثة الفريق عقب وصولها قبرص، وبعد المران يتناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء.



