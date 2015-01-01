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انخفاض شراء الذهب من قبل البنك المركزي في منغوليا بنسبة 12 % في النصف الأول من العام

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:08 م
انخفاض شراء الذهب من قبل البنك المركزي في منغوليا بنسبة 12 % في النصف الأول من العام
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال بنك منغوليا، البنك المركزي في البلاد، اليوم الاثنين إن مشترياته من الذهب انخفضت بنسبة 12 في المائة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واشترى بنك منغوليا ما مجموعه حوالي ستة أطنان من الذهب من الكيانات القانونية والأفراد في الفترة من يناير إلى يونيو.

حيث يرتبط الانخفاض أساسًا بانتهاء الفترة الفعلية لفرض ضرائب منخفضة على الذهب مع تعديلات 2014 على قانون المعادن، وفقًا لخبراء من البنك المركزي.

كما انتهت نسبة 2.5 في المائة من الإتاوات المخصومة على تعدين الذهب في 1 يناير. ومنذ ذلك الحين، تم فرض ضرائب من 5 إلى 10 في المائة على تعدين الذهب على عمال المناجم، مما أدى إلى انخفاض شراء الذهب من البنك المركزي بنسبة 71.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس.

ولإحياء مشتريات الذهب من البنك المركزي، حدد البرلمان في البلاد سعر الذهب بنسبة 5 في المائة.

كما قال البنك المركزي في بيان إن شراء الذهب من بنك منغوليا يتزايد بشكل كبير بفضل الامتيازات المخفضة على تعدين الذهب، مشيرًا إلى أنه اشترى ما مجموعه 5.2 أطنان من الذهب منذ بدء نفاذ المعدل الجديد في 8 أبريل..

ويقال إن شراء الذهب هو أحد الأدوات الرئيسية للبنك المركزي المنغولي لزيادة احتياطياته الرسمية من العملات الأجنبية.

ووفقًا للبنك المركزي اشترى بنك منغوليا 12.7 طنًا فقط من الذهب في عام 2014. وبفضل ضرائب الامتياز المنخفضة على الذهب مع تعديلات 2014، تضاعف مشترياته السنوية من الذهب تقريبًا في عام 2018، ووصلت إلى 22 طنًا.
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