ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"البيئة": بدء تطبيق حظر صيد أسماك الباغة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:03 م
البيئة: بدء تطبيق حظر صيد أسماك الباغة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وحتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مؤكدةً أنّ من يصيد هذه الأسماك خلال هذه الفترة سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر، مشيرةً إلى أن موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة 25%،منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت 5000 طن في الأعوام السابقة.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبد الله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وحددت الدراسة الجدوى من استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديدًا، حيث تعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية.

وتعد سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، وتمتاز بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، وقامت الوزارة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بإجراء بحث عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة، ويُتوقع الخروج بخمسة قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، ومن ضمن المخرجات المتوقعة برجر سمك، وشاورما سمك، وكبة سمك، وهو ما سيحقق توفر الأمن الغذائي الصحي بسعر مميز جدًا.

Advertisements
المزيد عن: وزارة البيئة صيد حظر الباغة أسماك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر