ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:03 م
غدًا.. عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد
عزت أبوعوف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تستقبل أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، عزاءه، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه فى مقابر العائلة بطريق صلاح سالم.

 

وغاب نجوم الفن عن جنازة الفنان الراحل، حيث لم يؤد صلاة الجنازة من الفنانين في مسجد السيدة نفيسة، سوى الفنان د. أشرف زكى نقيب الممثلين وشقيقاته وبعض أقاربه، وشارك الفنان منير مكرم في تشييع الجثمان.

 

جدير بالذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفي فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر