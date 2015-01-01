غدًا.. عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، عزاءه، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه فى مقابر العائلة بطريق صلاح سالم.

وغاب نجوم الفن عن جنازة الفنان الراحل، حيث لم يؤد صلاة الجنازة من الفنانين في مسجد السيدة نفيسة، سوى الفنان د. أشرف زكى نقيب الممثلين وشقيقاته وبعض أقاربه، وشارك الفنان منير مكرم في تشييع الجثمان.

جدير بالذكر أن الفنان عزت أبو عوف توفي فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.