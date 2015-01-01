برشلونة يقترب من حسم صفقة الموسم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد اقترب بقوة من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية إن برشلونة يستعد لحسم صفقة النجم الفرنسي "جريزمان"، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، مشيرة إلي أن النادي الكتالوني سوف يحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد يسعي لإتمام عملية بيع جريزمان سريعًا بعدما طلب اللاعب الرحيل، وبعد التعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس مقابل 120 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يحسم نادي برشلونة صفقة جريزمان خلال الأيام القادمة، للتفرغ لإتمام صفقة التعاقد مع نجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.