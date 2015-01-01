عبد الله السعيد.. صفر كبير في أمم إفريقيا
الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:33 م
الفجر الرياضي
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حصل عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر على صفر كبير في مباريات الفراعنة أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وفشل عبد الله السعيد في صناعة أهداف
بالبطولة ليصبح رصيده صفرًا ومراوغاته الصحيحة "صفر" ومراوغاته الفاشلة
"صفر" أي أنه لم يحاول حتى مراوغة أي منافس في 3 مباريات لصناعة اللعب
لزملائه.
وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة أمم
إفريقيا وسط انتقادات حادة للاعبين والجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.
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