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قائمة الراحلين عن نادي الزمالك الموسم القادم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:16 م
قائمة الراحلين عن نادي الزمالك الموسم القادم
الزمالك
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هاني عصام
 
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استقر مسئولو نادي الزمالك على قائمة الراحلين عن الفريق خلال الموسم المقبل بعد سلسلة الجلسات مع الجهاز الفني للفريق ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.


وجاء قائمة الراحلين لتشمل كل من الثنائي الأجنبي حمدي النقاز وحميد أحداد والتعاقد مع لاعبين أجانب بدلًا منهما في قائمة الفريق لعدم القناعة بمستواهما.


وتضم القائمة أيضًا كل من محمد إبراهيم وحازم إمام بالإضافة إلى الثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي.


إدارة الزمالك تتكتم على قائمة الراحلين في الوقت الحالي بسبب الارتباط بمواجهات صعبة ومصيرية في نهاية الموسم والمنافسة القوية على بطولة الدوري والحاجة للحفاظ على تركيز اللاعبين.


ويخوض الزمالك 3 مباريات صعبة مع نهاية الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي ولا بديل عن تحقيق الفوز فيهم إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري.


وجاء قرار إدارة الزمالك برحيل إبراهيم حسن بسبب تذبذب مستواه بالإضافة لعدم القناعة ببهاء مجدي بجانب الإصابات المتكررة لحازم إمام وعدم الحاجة إليه في الوقت الذي يتحفظون على مستوى محمد إبراهيم لحصوله على فرصته لفترة طويلة دون أن يثبت نفسه مع الفريق حتى الآن.

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