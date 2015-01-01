قائمة الراحلين عن نادي الزمالك الموسم القادم

استقر مسئولو نادي الزمالك على قائمة الراحلين عن الفريق خلال الموسم المقبل بعد سلسلة الجلسات مع الجهاز الفني للفريق ومناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق.





وجاء قائمة الراحلين لتشمل كل من الثنائي الأجنبي حمدي النقاز وحميد أحداد والتعاقد مع لاعبين أجانب بدلًا منهما في قائمة الفريق لعدم القناعة بمستواهما.





وتضم القائمة أيضًا كل من محمد إبراهيم وحازم إمام بالإضافة إلى الثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي.



