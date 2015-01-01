مقتل 34 شخصاً وإصابة 68 آخرين جراء انفجار ضخم بالعاصمة الأفغانية





أفادت شبكة الإذاعة المحلية "تلفزيون تولو"، أنه تم التأكد من وفاة ما يصل إلى 34 شخصًا ونقل 68 مصابًا إلى المستشفيات بعد أن هز انفجار قوي العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين.ومع ذلك، قال شاهد عيان شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المسلحين دخلوا مبنى قيد البناء وكانوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات الأمن التي وصلت إلى المنطقة للسيطرة على الموقف.وطبقًا لشاهد العيان، فجر المسلحون أولًا سيارتهم المحملة بالمتفجرات ثم بدأوا في إطلاق النار حولها، وهو مستمر، حيث أن المنطقة قريبة من فرع الإدارة اللوجستية بوزارة الدفاع، والملعب الرياضي، والمبنى الرئيسي لوزارة الدفاع، وفرع وزارة الإعلام والثقافة، والمنازل السكنية.كما طوقت قوات الأمن المنطقة ولا تسمح للصحفيين بالوصول إلى موقع الحادث.ولم تعلق الشرطة بعد على الوضع.