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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة "الكويت "في ختام التعاملات

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:06 م
تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعة بشكل جماعي لثالث جلسة على التوالي، بدعم من التفاؤل حيال الاقتصاد العالم وانعكاس ذلك إيجابياً على أسواق المنطقة.

وارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.18 بالمائة بنهاية الجلسة بإقفاله عند 5842.7 نقطة رابحاً 10.57 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.05 و 0.23 بالمائة على الترتيب.




قطاعياً، ارتفعت اليوم مؤشرات 6 قطاعات بصارة النفط والغاز بنحو 1.1 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 9.12 بالمائة.

وجاء سهم "ريــم" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو تقترب نسبته من 10 بالمائة، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 26.2 بالمائة.

وشهدت سيولة البورصة اليوم قفزة بنحو 48.4 بالمائة لتصل إلى 35.78 مليون دينار مقابل 24.11 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 25 بالمائة لتصل إلى 117.01 مليون سهم مقابل 156.06 مليون سهم بجلسة الأحد.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.14 مليون دينار مُرتفعاً 0.84 بالمائة، فيما تصدر سهم "الدولي" نشاط الكميات بتداول 13 مليون سهم مُتراجعاً 1.82 بالمائة.

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