ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:56 م
ارتفاع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط استقرار معدل نمو إقراض الشركات والأسر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن المعروض النقدي لمنطقة اليورو الأوسع (إم 3) زاد بنسبة 4.8 بالمائة في مايو الماضي على أساس سنوي، مقابل 4.7 بالمائة في أبريل السابق له.


وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي الأوسع نطاقاً في منطقة اليورو سيزيد بنحو 4.6 بالمائة.

وفيما يتعلق بمعدل نمو اقراض الأسر فسجل مستوى 3.3 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مايو/آيار الماضي، وهي نفس مستويات الشهر السابق له.

أما معدل نمو اقراض الشركات غير المالية فاستقر أيضاً في مايو/آيار الماضي عند مستويات أبريل/نيسان مُسجلاً 3.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة عند 1.1325 دولار.
Advertisements
المزيد عن: الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان اخبار الاقتصاد اخبار اقتصاد مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر