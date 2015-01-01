ارتفاع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي

ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط استقرار معدل نمو إقراض الشركات والأسر.





وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن المعروض النقدي لمنطقة اليورو الأوسع (إم 3) زاد بنسبة 4.8 بالمائة في مايو الماضي على أساس سنوي، مقابل 4.7 بالمائة في أبريل السابق له.









وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي الأوسع نطاقاً في منطقة اليورو سيزيد بنحو 4.6 بالمائة.





وفيما يتعلق بمعدل نمو اقراض الأسر فسجل مستوى 3.3 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مايو/آيار الماضي، وهي نفس مستويات الشهر السابق له.





أما معدل نمو اقراض الشركات غير المالية فاستقر أيضاً في مايو/آيار الماضي عند مستويات أبريل/نيسان مُسجلاً 3.9 بالمائة.





وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة عند 1.1325 دولار.