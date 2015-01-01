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"السياحة العالمية" تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:15 م
السياحة العالمية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أدان أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الهجمات الحوثية الأخيرة على مطار مدينة أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.

وشدد في رسالة وجهها لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، عن ثقته في أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في إبراز قوتها الاقتصادية والسياسية بعد هذا الحدث، خاصة وأن مدينة أبها مسجلة كعاصمة للسياحة العربية في 2017م.

كما عبّر عن سعادته بخروج جميع المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم الآن بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.

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