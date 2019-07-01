تراجع المؤشر العام لبورصة "دبي "إلى مستوى 2656.62 نقطة بمستهل الجلسة

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسرا 2.01 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.62 نقطة.









وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 42.6 مليون سهم محققة ما قيمته 54.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 959 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 5 أسهم.









وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.73%، فقطاع الخدمات بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.









وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 13.64%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.17%، ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.36%.