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زيلينسكي: هناك أمل لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:28 ص
زيلينسكي: هناك أمل لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس
زيلينسكي
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وكالات
 
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قال الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، إن "أملا ضعيفا" بات يلوح في الأفق لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع في دونباس، بعد فصل القوات في منطقة "ستانيتسا" بلوغانسك.

 

ودعا زيلينسكي النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التزام الهدوء، مضيفا: "لا توجد أي خيانة، كذلك للأسف لا يوجد انتصار حتى الآن، لكن يبدو لي أن هذا هو أول نجاح صغير حققناه".

 

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي تراقب وقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا، إنهاء فصل القوات في منطقة "ستانيتسا" بلوغانسك (الدونباس) الأربعاء الماضي.

 

هذا وكان الرئيس زيلينسكي، قد أكد في بداية الشهر الماضي، استعداد كييف للحوار مع روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

 

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