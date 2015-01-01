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إنتر ميلان يعلن التعاقد مع دييجو جودين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:13 ص
إنتر ميلان يعلن التعاقد مع دييجو جودين
جودين
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي صباح اليوم تعاقده رسميًا مع الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه.


وقال إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمدة جديد في المدينة".


وكشف إنتر ميلان عن أن جودين انضم للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، ليستمر حتى 30 يونيو من عام 2022 المقبل.


وغادر جودين صفوف أتلتيكو مدريد، بعد أن قاد الفريق مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما فاز بلقب الدوري الإسباني مع الروخي بلانكوس عام 2014.

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