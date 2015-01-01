هاني رمزي ناعياً عزت أبو عوف: "مع السلامة يا صاحبي" (صورة)



نعى الفنان هاني رمزي، الفنان عزت أبو عرف، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد صراع مع مرض الكبد والقلب عن عمر ناهز 71 عاماً، بكلمات مؤثرة.





وقام "رمزي" بنشر صورة لعزت أبو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق بالقول: "الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته".



وأضاف "رمزي": "عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك - مع السلامه يا غالى مع السلامه يا صاحبى".



يذكر أنه من المقرر تشييع جنازة الراحل عزت أبو عوف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.