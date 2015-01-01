تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية
الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:14 ص
إسلام علي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية بالشرقية، منذ قليل، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش، بطريق الخطأ، أثناء مشاهدتها أثاث عروسة، من شرفة منزلها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.
وتبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجني عليها بشرفة منزلها لمشاهدة عفش عروسة في زفة قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل العفش، مما أسفر عن حدوث إصابة المجني عليها وتوفيت متأثرة بإصابتها.
تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.
وتبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجني عليها بشرفة منزلها لمشاهدة عفش عروسة في زفة قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل العفش، مما أسفر عن حدوث إصابة المجني عليها وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتبين من التحريات التي قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، قيام الشاب المتهم بإطلاق الخرطوش ويدعي" أحمد ع غ"، بإطلاق الخرطوش، ابتهاجا بنقل أثاث العروس، وتم التحفظ علي المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.
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