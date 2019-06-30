قرار عاجل من المالية بشأن الدولار الجمركي.. وبداية التطبيق من اليوم

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من غد الاثنين وحتى نهاية يوليو.





وأوضحت الجمارك، فى بيان لها، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.





وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالى:





دولار أمريكى 16





يورو 18.1968





جنيه إسترلينى 20.3424





دولار كندى 12.1868





كرون دنمركى 2.4379





كرون نرويجى 1.8796





كرون سويدى 1.7255





فرنك سويسرى 16.3666





100 ين يابانى 14.8382





ريـال سعودى 4.2665





دينار كويتى 52.7358





درهم إماراتى 4.3564





دولار إسترالى 11.1952





دينار بحرينى 42.4461





ريـال عمانى 41.5575





ريـال قطرى 4.3950





دينار أردنى 22.5989





يوان صينى 2.3269





وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركى 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.



