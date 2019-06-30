قرار عاجل من المالية بشأن الدولار الجمركي.. وبداية التطبيق من اليوم
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:49 ص
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أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من غد الاثنين وحتى نهاية يوليو.
وأوضحت الجمارك، فى بيان لها، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالى:
دولار أمريكى 16
يورو 18.1968
جنيه إسترلينى 20.3424
دولار كندى 12.1868
كرون دنمركى 2.4379
كرون نرويجى 1.8796
كرون سويدى 1.7255
فرنك سويسرى 16.3666
100 ين يابانى 14.8382
ريـال سعودى 4.2665
دينار كويتى 52.7358
درهم إماراتى 4.3564
دولار إسترالى 11.1952
دينار بحرينى 42.4461
ريـال عمانى 41.5575
ريـال قطرى 4.3950
دينار أردنى 22.5989
يوان صينى 2.3269
وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركى 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.
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