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قرار عاجل من المالية بشأن الدولار الجمركي.. وبداية التطبيق من اليوم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:49 ص
قرار عاجل من المالية بشأن الدولار الجمركي.. وبداية التطبيق من اليوم
دولار
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أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من غد الاثنين وحتى نهاية يوليو.

وأوضحت الجمارك، فى بيان لها، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالى:

دولار أمريكى 16

يورو 18.1968 

جنيه إسترلينى 20.3424

دولار كندى 12.1868

كرون دنمركى 2.4379

كرون نرويجى 1.8796

كرون سويدى 1.7255

فرنك سويسرى 16.3666

100 ين يابانى 14.8382

ريـال سعودى 4.2665

دينار كويتى 52.7358

درهم إماراتى 4.3564

دولار إسترالى 11.1952

دينار بحرينى 42.4461

ريـال عمانى 41.5575

ريـال قطرى 4.3950

دينار أردنى 22.5989

يوان صينى 2.3269

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركى 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.

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