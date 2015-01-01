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معتز عبدالفتاح: جماعة الإخوان نفسها لم تثق في محمد مرسي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:08 ص
معتز عبدالفتاح: جماعة الإخوان نفسها لم تثق في محمد مرسي
معتز عبدالفتاح
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن محمد مرسي العياط، كان ممثل للمقطم في قصر الاتحادية، (في إشارة لخضوعه لمكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في المقطم)، موضحا أنه كان هناك تناقض بين ما يقوله وما يملونه عليه.

وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج"هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن محمد مرسي كان نائبا عن جماعة الإخوان، والجماعة نفسها لم تثق فيه بالشكل الكافي، وكانوا يرونه أضعف من إدارة ملفاتهم بطريقة جيدة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ترتيب مرسي كان السابع في مكتب الإرشاد، وأحد القيادات الإخوانية قال له إنهم اختاروا "مرسي" لأنه طيع، ولين، ولن يقول لهم لا، ووصف وصول الإخوان بأنها "الجريمة التي كان يجب أن نرتكبها"، وما فعلوه أسقط أقنعتهم.
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المزيد عن: مكتب الإرشاد معتز عبدالفتاح محمد مرسي أخوان
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