عاجل.. قتلى ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق

كانت وكالة رويترز، قد ذكرت نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على سوريا من المجال الجوي اللبناني مستهدفة مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.



