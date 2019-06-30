"الشهاوي": الإخوان كانوا يريدون توزيع أجزاء من مصر
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:11 ص
نعيم يوسف
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قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير العسكرى، إن جماعة الإخوان تعتبر العباءة الأيدولوجية لكل الجماعات الإرهابية في العالم، ولا يعرفون فكرة الوطن، ولا الوطنية، ويستهدفون الضباط والمدنيين.
وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الإخوان كانوا يريدون توزيع أجزاء من مصر، ويعطون جزء من سيناء لحماس، ويعطون حلايب وشلاتين للسودان.
وشدد الخبير العسكرى، على أن الأرض المصرية مروية بدماء المصريين مسلمين ومسيحيين، وكانوا يريدون لمصر الخراب، ولكن ثورة 30 يونيو نشرت نورها وبريقها في كل بقاع المنطقة وليس مصر فقط، وجاء ذلك في دحر الجماعات الإرهابية من ليبيا التي كان يوجد بها 1700 مليشيا إرهابية، وسوريا أيضا.
وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الإخوان كانوا يريدون توزيع أجزاء من مصر، ويعطون جزء من سيناء لحماس، ويعطون حلايب وشلاتين للسودان.
وشدد الخبير العسكرى، على أن الأرض المصرية مروية بدماء المصريين مسلمين ومسيحيين، وكانوا يريدون لمصر الخراب، ولكن ثورة 30 يونيو نشرت نورها وبريقها في كل بقاع المنطقة وليس مصر فقط، وجاء ذلك في دحر الجماعات الإرهابية من ليبيا التي كان يوجد بها 1700 مليشيا إرهابية، وسوريا أيضا.
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