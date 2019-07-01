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حسن الرداد وحلا شيحة ضيفا أمير كرارة في الموسم الجديد من "سهرانين"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:23 ص
حسن الرداد وحلا شيحة ضيفا أمير كرارة في الموسم الجديد من سهرانين
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شيماء عطية
 
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يستضيف الفنان أمير كرارة في الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E"، باقة من نجوم الصف الأول في مصر.

ويشهد البرنامج في الحلقات المقبلة استقبال كل من الفنانة حلا شيحة للحديث عن عودتها للفن بعد اعتزالها، والفنان حسن الرداد، للحديث عن مسلسله الرمضاني "الزوجة ١٨".

كما من المقرر أن يستضيف البرنامج  نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة، والتي تكشف عن مشروعاتها المقبلة.

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