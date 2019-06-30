أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 30-6-2019
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:46 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
السيسي عن سلامة الوطن: مصر أصبحت يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب
وأضاف السيسي أنه تم تدمير البنية التحيتة للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة، حيث تم خوض العملية الشاملة سيناء للقضاء على قوى الظلام، والشر، ونجحت قوات القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على سلامة الوطن حتى أصبحت مصر يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب.
باسل يسري: الإخوان أثبتوا أول 100 يوم من حكمهم أنهم جماعة لا تصلح للحكم
وأشار "يسري"، إلى أن الإخوان أثبتوا للمصريين خلال أول 100 يوم من حكمهم، أنهم جماعة صغيرة لا تصلح لإدارة دولة، فهم يصلحوا لإدارة نادي أو جمعية خيرية.
محمد الباز: "أردوغان مريض نفسي.. ويتلقى علاجًا"
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي أردوغان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى علاجًا نفسيًا، لافتًا إلى أنه عندما يمتنع عن العلاج يخرج بتصريحاته الغريبة.
خالد الجندي: "اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة" (فيديو)
وتابع الجندى: "اللهم أحشرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجنة".
مهاب مميش: "السيسي عَرّض كل حاجة في حياته للخطر عشان مصر"
وتقدم "مميش"، بكل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل للقيادة السياسية في ذكرى ثورة 30 يونيو، معقبًا: "الرئيس السيسي البطل، عرض كل حاجة في حياته للخطر من أجل مصر، ولم يهاب أي شيء إلا الله عزل وجل".
الأرصاد تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
قبل ما تشترى.. إزاي تعرف اللحوم السليمة من الفاسدة
وجهت الدكتورة شيرين زكي، طبيب أول تفتيش بمديرية الطب البيطري، نصائح للسيدات للتعرف على اللحوم السليمة من الفاسدة.
النقيب محمد الحايس: "نفسي أرجع شغلي واضحي بنفسي علشان خاطر بلدي"
وأوضح "الحايس"، أنه مازال مصاب إصابة عمل، ولم يعود لعمله بعد، معربًا عن أمله في العودة لعمله، ليكون مثل أي شخص يضحي بنفسه من أجل بلده.
"الأرصاد": درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري، حيث تتراوح ما بين 36 و37 درجة.
غدًا.. بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء
أعلن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة وفقا لحساب استهلاك المواطنين غدًا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
السيسي عن سلامة الوطن: مصر أصبحت يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب
وأضاف السيسي أنه تم تدمير البنية التحيتة للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة، حيث تم خوض العملية الشاملة سيناء للقضاء على قوى الظلام، والشر، ونجحت قوات القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على سلامة الوطن حتى أصبحت مصر يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب.
باسل يسري: الإخوان أثبتوا أول 100 يوم من حكمهم أنهم جماعة لا تصلح للحكم
وأشار "يسري"، إلى أن الإخوان أثبتوا للمصريين خلال أول 100 يوم من حكمهم، أنهم جماعة صغيرة لا تصلح لإدارة دولة، فهم يصلحوا لإدارة نادي أو جمعية خيرية.
محمد الباز: "أردوغان مريض نفسي.. ويتلقى علاجًا"
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي أردوغان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى علاجًا نفسيًا، لافتًا إلى أنه عندما يمتنع عن العلاج يخرج بتصريحاته الغريبة.
خالد الجندي: "اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة" (فيديو)
وتابع الجندى: "اللهم أحشرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجنة".
مهاب مميش: "السيسي عَرّض كل حاجة في حياته للخطر عشان مصر"
وتقدم "مميش"، بكل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل للقيادة السياسية في ذكرى ثورة 30 يونيو، معقبًا: "الرئيس السيسي البطل، عرض كل حاجة في حياته للخطر من أجل مصر، ولم يهاب أي شيء إلا الله عزل وجل".
الأرصاد تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
قبل ما تشترى.. إزاي تعرف اللحوم السليمة من الفاسدة
وجهت الدكتورة شيرين زكي، طبيب أول تفتيش بمديرية الطب البيطري، نصائح للسيدات للتعرف على اللحوم السليمة من الفاسدة.
النقيب محمد الحايس: "نفسي أرجع شغلي واضحي بنفسي علشان خاطر بلدي"
وأوضح "الحايس"، أنه مازال مصاب إصابة عمل، ولم يعود لعمله بعد، معربًا عن أمله في العودة لعمله، ليكون مثل أي شخص يضحي بنفسه من أجل بلده.
"الأرصاد": درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري، حيث تتراوح ما بين 36 و37 درجة.
غدًا.. بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء
أعلن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة وفقا لحساب استهلاك المواطنين غدًا.
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المزيد عن: طقس معتدل على السواحل ذكرى ثوره 30 يونيو ثورة يونيو أخوان
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