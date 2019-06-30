أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 30-6-2019

رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف - داليا الحسين



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.