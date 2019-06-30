تكريم المشاركين في ورشة عمل "خريطة الاستشفاء البيئي الإلكترونية"

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كرمت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، المشاركين في الورشة من الإعلاميين والخبراء والأطباء المتخصصين في المجال بمقر المؤسسة بالمهندسين.



وتناولت الورشة تشمل السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية الميسرة، أنماط السياحة الموجودة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما قامت به المؤسسة من خطوات لدعم السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي كخريطة الاستشفاء البيئي المصرية والمحاولة للترويج للسياحة الصحية المصرية دوليًا.





