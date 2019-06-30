دبلوماسي سابق: وصول الإخوان للسلطة كان بمثابة "نكسة"

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قال السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وصول الإخوان للسلطة كان بمثابة نكسة لمصر، خاصة أن القاهرة معروفة بوسطيتها بين دول المنطقة.



وتابع "الغمراوي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، مساء الأحد، أن الفوضى التي شهدتها مصر قبل ثورة 30 يونيو لم تعرفها القاهرة من قبل، معقبًا: "هذه الفوضى كانت مكسب جيد جدًا لصناعية أبواب الحديد، كل الناس في الفترة دي كانت بتعمل أبواب حديد".



ولفت إلى أن وجه مصر تغير على وجه الخريطة بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو، مشيرً إلى أن هناك اشادت دولية، بما حققته مصر في الفترة الأخيرة.

