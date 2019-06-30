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الفراعنة × الكان.. منتخب مصر في الشوط الثاني "لم يسجل أحد!"

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:40 م
الفراعنة × الكان.. منتخب مصر في الشوط الثاني لم يسجل أحد!
مصر وأوغندا
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مني العوضي
 
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استطاع منتخب مصر بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري أن يتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد حصد العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى من الفوز في المباريات الثلاثة على (زيمبابوي والكونغو وأوغندا).

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي في المباراة الأولى (1-0) والثانية على الكونغو (2-0) والثالثة تمكن من عبور أوغندا رغم سوء الأداء بنتيجة (2-0)، ليحصد الفراعنة 9 نقاط من (3 فوز - 5 أهداف - 3 كلين شيت).

انتقادات كثيرة يتلقاها نجوم منتخب مصر على الرغم من الفوز في مباريات مرحلة المجموعات، ويبدو أن الجمهور المصري لا يتقبل مسألة تحقيق الانتصارات دون الأداء والمستوى الذي يليق بمنتخب بحجم مصر الذي تزج باللقب الأفريقي من قبل في 7 مناسبات.

الفراعنة في الشوط الأول:

جاءت أهداف منتخب مصر خلال المباريات الثلاث في الشوط الأول فقط بينما الشوط الثاني لم يتمكن خلاله الفراعنة من هز شباك الخصم!

مصر × زيمبابوي: (هدف تريزيجيه 41)
مصر × الكونغو: (أحمد المحمدي 25 - محمد صلاح 43)
مصر × أوغندا: (محمد صلاح 36 - المحمدي 45).

هبوط الشوط الثاني:
(الشوط الثاني شوط المدربين).. جملة يطلقها البعض على مجريات الشوط الثاني في المباريات والذي يخضع لخطط المدربين ونظرتهم وتغييراتهم إلا أن منتخب مصر لا يقدم مستوى جيد في الشوط الثاني خلال تلك البطولة.

ويُلاحظ في الشوط الثاني للفراعنة هبوط المستوى واللياقة البدنية وحدوث تغييرات غير مفهومة بعض الشيء من أجيري وفي الغالب لا تثمر عن أي تغير في شكل الأداء ولا تضيف جديد.

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