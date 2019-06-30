نيابة السلام تأمر بحبس تاجر الكيف 4 أيام على ذمة التحقيقات
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:13 ص
داليا عادل
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أمرت نيابة السلام حبس مسجل خطر بحوزته 25 كيس استروكس، و13 قرصًا لمخدر الترامادول 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بترويج مسجل خطر المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم "عثمان م" وبحوزته 25 كيس استروكس و13 قرص ترامادول.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.
البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بترويج مسجل خطر المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم "عثمان م" وبحوزته 25 كيس استروكس و13 قرص ترامادول.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.
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