زيدان يضم "كوبو" للفريق الأول

أفادت تقارير صحفية أن النجم الياباني الشاب كوبو تاكيسوفا، سوف يكون مع الفريق الأول لنادري ريال مدريد الإسباني، حيث أن المدرب زين الدين زيدان يريد أن يأخذ كوبو في فترة التحضير للموسم المقبل في جولته بكندا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن كوبو سيكون مع الفريق الأول في جولته التحضيرية للموسم المقبل، زيدان يريد أن يشاهد اللاعب عن قرب، وسفر كوبو الى كندا مع الفريق الأول لا يعني بأنه سيبقى بالفريق الأول فإن كوبو سيكون مع الكاستيا رفقة راؤول جونزاليس أسطورة أخرى من أساطير النادي.





وسيكون كوبو مع راؤول في موسمهما الأول في الكاستيا، راؤول كمدرب للكاستيا والثاني كلاعب لريال مدريد والهدف هو إعادة الكاستيا لدوري الدرجة الثانية وهذا هدف راؤول هذا الموسم.





كوبو يتمتع الآن بفترة راحة بعد مشاركة منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا والتي شارك فيها كوبو أيضاً، حيث سيتم تقديم كوبو لاعباً لريال مدريد في الفالديبيباس بتاريخ 8 يوليو، لذا سيكون كوبو بفتة راحة لعدة أسابيع قبل أن يبدأ دوره كلاعب في ريال مدريد.





وفي أروقة النادي يشعر الجميع بالحماس حول صفقة كوبو، النادي سعيد بالتوقيع مع الياباني الشاب، صاحب النوعية والجودة المختلفة عن بقية اللاعبين في سنه بالسوق اليوم، يريد النادي من كوبو اللعب في الكاستيا والتطور هناك لأنهم يرون في ذلك خطوة في تطوره.



