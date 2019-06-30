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"أسينسيو" يبدأ من الصفر مع ريال مدريد

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:30 م
أسينسيو يبدأ من الصفر مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية ، إلى أن النجم الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد الإسباني سيبدأ من الصفر بعد انتهاء هذا الموسم، بعد أن قدم أداءًا مخيبًا، وصار يتطلع اللاعب لاستعادة مستواه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يرغب المدرب زين الدين زيدان باسترجاع عطاء لاعبيه ويعتبر ماركو أسينسيو أحد هؤلاء اللاعبين، وكان مُنتظرا من الشاب الإسباني أن يأخذ خطوة للأمام وأن يقود الفريق رفقة غاريث بيل بعد خروج كرستيانو رونالدو، إلا أن كِلا اللاعبين لم يقدما ما تصبو إليه الجماهير.

وسجل أسينسيو 6 أهداف 3 منها في الكأس واثنين في دوري الأبطال وهدف وحيد في الليجا بالإضافة إلى صناعته لسبعة أهداف، لكن عودة زيدان قد تمنحه الدفعة التي يحتاج إليها، لأن المدرب الفرنسي هو من استخرج أفضل ما لدى ماركو خلال فترت إشرافه الأولى.

وسوف يتنافس ماركو مع كريم بنزيما، إيدين هازارد، فينيسوس جونيور، رودريجو جوس ولوكاس فاسكيز وهو ما يعني أن لاعب مايوركا السابق سيبدأ من الصفر، خاصة وأنه لم يلعب بطولة أوروبا تحت 21 عاما لكي يرتاح ويكون في أتم الجاهزية لبدء تحضيرات الموسم القادم.
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المزيد عن: زيدان واسينسيو زيدان ريال مدريد اسينسيو
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