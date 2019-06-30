طريقة التسجيل برنامج حساب المواطن في الدفعة 21.. واعرف موعد صرف الدفعة 20 وشروط الأهلية
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:30 م
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يعتبر برنامج حساب المواطن من أفضل برامج الحكومة السعودية، والتي تهدف إلى إعانة الأسر ذات الدخل المنخفض، وتسعى المملكة العربية السعودية لتحسين مستوي معيشة الأسرة السعودية، ويذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي أحد أهم الأشياء التي يترقبها الكثير شهريًا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
واليوم نُقدم لكم في هذا المقال رابط حساب المواطن لتتمكنوا من التسجيل في الدفعة 21 وسنُعرفكم أيضاً ميعاد إيداع الدفعة 20 وشروط الأهلية.
شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
- وكان حساب المواطن أعلن أنه تم بإيداع الدفعة 19 من حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أكد البرنامح على أنه سوف يتم صرف الدعم بشك دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .
اعرف موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن
الكثير من مواطني السعودية يبحثون عن الموعد المقرر فيه صرف الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن، وهنا صرح المسئولون بأن الدفعة الجديدة يتم إيداعها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف اليوم إجازة أسبوعية يتم تغييره ليوم قبله أو بعده.
طريقة التسجيل فى برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين
- ادخل على الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالى (اضغط هنا).
- ثم ادخل على خانة (تسجيل جديد).
- ابدا بادخال بياناتك الشخصية (رقم الهوية - تاريخ الميلاد – رقم الجوال – رمز التحقق الأمني).
- بعد ذلك سيصلك على رسالة نصية تتضمن رمز التحقق.
- قم بالضغط على خانة (تغيير كلمة المرور).
- سيتطلب منك تغير رقم المرور التي وصلتك على رقم الجوال فتقوم بادخال كلمة المرور التى وصلت لك على جوالك، وتقوم بتغيرها الى كلمة المرور الجديدة، عند الانتهاء تقوم باختيار ايقونة تعبئة أو استكمال طلب وتستكمل بإدخال كافة بياناتك، وعند الانتهاء تضغط على كلمة "التالي".
- عند الانتهاء من عملية التسجيل سيظهر لك مربع الاقرار تقوم بالضغط علية وحفظة، وبهذا تكون قد اتممت عملية التسجيل في حساب المواطن.
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