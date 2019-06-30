آخرها "رئاسة قمة العشرين في 2020".. إنجازات السعودية عرض مستمر

بين يوم والأخر تبهرنا المملكة العربية السعودية، بعدد من الإنجازات التي تسعى لتحقيقها، خلال رؤيتها لعام 2030، ومنذ عام اتخذت المملكة على عاتقها مبادرة الإصلاح الأقتصادي والأجتماعي، ليلمع نجمها بين الدول الرائدة في المجالات الأقتصادية ومواكبة التطوير الحضاري.





الفضاء

"قمر سعودي للاتصالات" أحد أبرز الإنجازات التي ظهرت جلية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، ففي 6 فبراير من العام الجاري، أطلقت المملكة أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكٌ بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في السعودية.





ويوفر القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة، ويعتبر القمر الصناعي السعودي أفضل ما توصلت إليه التقنية في مجال الأقمار الصناعية.





الترفيه

حرصت المملكة كذلك على توفير الراحة والاطمئنان لمواطنيها، من خلال تشكيل هيئة للترفية والتي تعد أبرز ملامح الإصلاح داخل المملكة، حيث تم منح التراخيص لفتح دور للسينما بعد 40 عاماً، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي بدأت في إقامة حفلات غنائية وترفيهية.





مشروع نيوم

ويندرج بالقائمة مشروع "نيوم" من أكبر المشاريع التي أخذت القيادة السعودية على عاتقها إنجازها لتطوير السياحة السعودية، وإيجاد مصادر دخل جديدة.





ويركز مشروع "نيوم" على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة، تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، هي: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.





خطة الطاقة الشمسية

كما وضعت السعودية ضمن خطة إنجازاتها مشروع خطة الطاقة الشمسية، والذي سينتج 200 جيجا/ وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وتغطية الاحتياجات السكانية للكهرباء لدولتين بحجم السعودية ومصر.





كما أنه يمكنه تزويد الطاقة الكهربائية لمساحة تصل لـ 6 ملايين كيلومتر مربع، وجاء هذا المشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم، وقعها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أثناء زيارته الولايات المتحدة مع السيد ماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030"، التي تعد الأكبر في مجال الطاقة الشمسية في العالم.





رئاسة قمة العشرين

واستمراراً لقائمة إنجازات السعودية، أعلن رئيس وزراء اليابان، خلال الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين الأمس تولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين المقبلة.





وقد استضافت مدينة أوساكا اليابانية على مدار يومين، قمة مجموعة العشرين بمشاركة الأرجنتين وأستراليا، البرازيل كندا، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب أفريقيا، روسيا، المملكة العربية السعودية تركيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة أمريكا.



