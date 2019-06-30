الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة

أعلنت قوات الجيش الليبي قصف طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة، حسبما ذكرت مصادر لقناة "العربية".

وتوقفت الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد استهدافه بضربة جوية، وفقا لمصادر لقناة العربية.

وقال الجيش إن الطائرة التركية المسيرة التي تم تدميرها كانت تستعد لشن غارات على مواقعنا.