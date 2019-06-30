ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:59 م
الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت قوات الجيش الليبي قصف طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة، حسبما ذكرت مصادر لقناة "العربية".

وتوقفت الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد استهدافه بضربة جوية، وفقا لمصادر لقناة العربية.

وقال الجيش إن الطائرة التركية المسيرة التي تم تدميرها كانت تستعد لشن غارات على مواقعنا.

Advertisements
المزيد عن: مسيرة طائرة تركية الجيش الليبي اسقاط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2
x
18:00
0
نيجيريا
بوروندي
0
x
18:00
2
غينيا
أوغندا
0
x
21:00
0
مصر
زيمبابوي
0
x
21:00
1
الكونغو الديمقراطية