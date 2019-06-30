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برشلونة يقضي على أحلام برشلونة ويجدد عقد نجمه

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:52 م
برشلونة يقضي على أحلام برشلونة ويجدد عقد نجمه
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من التجديد مع اليونايتد والتوقيع على عقد طويل الأمد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ESPN" الأمريكية، فإن راشفورد سيحصل على راتبًا أسبوعيًا يتراوح بين 200 و250 ألف جنيه استرليني، والنادي يأمل في إعلان التجديد رسميًا قبل السفر إلى المعسكر في أستراليا.

الجدير بالذكر ان مان يونايتد لا يزال في السوق بحثًا عن قلب دفاع ولاعبيّ خط وسط وكذلك جناح أيمن، وقد تعتمد الصفقات على من يرحل من الأسماء الحالية.

وفي السياق ذاته، لا يزال النادي الإنجليزي يأمل في حسم ملف تجديد عقد الحارس ديفيد دي خيا لضمان استمراره لفترة طويلة مع الفريق.
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