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نجمة فيلم Dangal الشابة تعلن إعتزالها التمثيل نهائيا ببوليوود

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:50 م
نجمة فيلم Dangal الشابة تعلن إعتزالها التمثيل نهائيا ببوليوود
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أحمد جمال أحمد
 
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أعلنت النجمة الهندية الشابة "زايرا وسيم" إعتزالها التمثيل بأفلام بوليوود بشكل نهائي في منشور لها على حسابها الخاص على موقع فيسبوك.

 

وقالت "زايرا" الشهيرة بدورها في فيلم عامر خان "دنجال"، أن استمرارها في الظهور بأعمال بوليوود السينمائية على مدار 5 سنوات مضت، أثر بالسلب على تدينها وقربها من الله، مع العلم بأن النجمة الشابة تعتنق الديانة الإسلامية.

 

وقالت "زايرا" بوضوح أنها أصبحت متأكدة من أنها لا تنتمي لهذا الوسط، بعد أن شعرت بإفتقادها للبركة في حياتها والإيمان، وترغب في استعادة هذه الأشياء بالرغم من كل الشهرة التي حظيت بها من العمل في بوليوود.

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