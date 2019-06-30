بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يتخلى عن نجمي الفريق

قرر نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، إعادة ترتيب صفوف الفريق، خلال الصيف الحالي وقبل بداية الموسم الجديد.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ايڤنينج ستاندرد" البريطانية، فإن مسؤولو مانشستر يونايتد وبالتشاور مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، سيتخلوا عن عدد من لاعبي الفريق.



