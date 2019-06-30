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بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يتخلى عن نجمي الفريق

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:38 م
بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يتخلى عن نجمي الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
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قرر نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، إعادة ترتيب صفوف الفريق، خلال الصيف الحالي وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ايڤنينج ستاندرد" البريطانية، فإن مسؤولو مانشستر يونايتد وبالتشاور مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، سيتخلوا عن عدد من لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يتخلى مانشستر يونايتد عن كلاً من ديوجو دالو، وصار بإمكانه الرحيل، كما أن يونايتد سيستمع أيضاً للعروض المقدمة لـ ماركوس روخو.
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