جو جوناس يحرص على ظهور "كلبه" ببدلة في حفل زفافه

في مفاجأة لجميع المهتمين بأخبار نجوم ونجمات هوليوود على مستوى العالم، تزوج النجم جو جوناس، وصوفي ترنر بمراسم سرية وسط أصدقائهم بمدينة لاس فيجاس فجر منذ أكثر من شهر.





وبعد انتشار الخبر، بدأت في الظهور على منصات التواصل، العديد من اللقطات من داخل الزفاف، الذي اقيم بالتزامن مع تكريم جو وأخوته بحفل جوائز بيلبورد.





وعلمت صحيفة "ديلي ميل" أن زفاف جو، تكلف 600 دولار فقط، في حين أن زفاف شقيقه نيك من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تكلف 500 ألف دولار.





ورغم ذلك، تستعد صوفي للاحتفال بزفافها مرة أخرى بمراسم أضخم واحتفالية أكبر بمدينة باريس خلال شهر يونيو القادم.



