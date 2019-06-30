داود في حفل تخريج طلاب مدرسة قدموس: العلم سلاحكم في مواجهة الجهل

رعى وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، وحضر مع عقيلته الدكتورة مايا صفي الدين، حفل تخريج الدفعة ال45 من طلاب الصفوف النهائية لمدرسة قدموس، فوج "قدموس المعلم "2019، في حضور الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مالك أبو طانوس، نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي، قائد الكتيبة الكورية في "يونيفيل" الكولونيل سو مو كوو وفاعليات وأهالي الطلاب ومدعوين.





بعد النشيد الوطني، افتتح الاحتفال رئيس رابطة الأساتذة في المدرسة محمد غزلة بنفحات شعرية وجدانية، وكانت كلمة لرئيس المدرسة الأب الدكتور جان يونس رحب فيها بالحضور، وتحدث عن شعار الفوج "قدموس المعلم"، متوجها إلى الخريجين والخريجات "الذين هم أمل الحياة ومستقبل الوطن"، وشكر الوزير داود " خريج المدرسة" حضوره المميز والدور"الأكاديمي العلمي والاجتماعي في الجنوب الحبيب ودوره الوطني والسياسي".





وتحدث وزير الثقافة عن "قدموس التاريخ والحضارة وصولا إلى قدموس المعهد والرسالة ورمز العيش الواحد في هذه المنطقة العزيزة من أرض الوطن". وتطرق الى الدور " الأكاديمي والتربوي الذي لعبته المدرسة من عشرات السنوات، في تخريج أعداد كبيرة من الشخصيات على اختلاف مقاماتها واختصاصاتها، فساهمت في نهضة جنوبية متألقة"، معبرا عن افتخاره بانتمائه إلى مدرسة قدموس وجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة.





وتوجه داود الإلى الطلاب: "عليكم بالعلم لانه سلاحكم في مواجهة الجهل والتخلف، فالوطن بحاجة اليكم لمواجهة التحديات، وسفينة العلم توصلكم الى بر الامان والى مستقبل واعد. لا تخافوا ما دمتم مصرين على ركب سفينة العلم والمعرفة فبذلك سيكون لكم ما اردتم".





وتخللت الاحتفال كلمات للتلامذة المتخرجين باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن نشأة الوزير داود وفيلم بعنوان "التخرج ورمزيته" يجسد وثيقة الأخوة الإنسا نية العالمية .وفي الختام وزعت الشهادات والهدايا للمتفوقين.



