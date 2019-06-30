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رسميا.. ويدودو يفوزه في الانتخابات الإندونيسية

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:23 م
رسميا.. ويدودو يفوزه في الانتخابات الإندونيسية
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ترجمة - منة الشريف
 
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أعلنت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية رسميا اليوم الأحد أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو هو الفائز في الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل.

حيث جاء هذا الإعلان بعد أن أيدت المحكمة الدستورية فوز الزوجين، حيث رفضت الطعن المقدم من المرشح الرئاسي المهزوم برابوو سوبيانتو وزميله في الانتخابات ساندياغا إس أونو بشأن نتائج الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية عريف بوديمان "تعلن اللجنة أن الثنائي الرئاسي رقم 1 جوكو ويدودو ومعرف أمين هو الثنائي المنتخب من 2019 إلى 2024".

وقالت اللجنة أيضا أن الثنائي حصل على 55.5 في المئة من إجمالي الأصوات.

ووفقًا للقانون الإندونيسي القرار نهائي وملزم.

ومن المقرر أن يؤدي الثنائي اليمين الدستورية في 20 أكتوبر.

وقد تم نشر أكثر من 10،000 من أفراد الأمن لتأمين الإعلان.

وقالت الشرطة ان حوالي 50 الف من افراد الامن كانوا على أهبة الاستعداد قبل أيام من صدور الحكم النهائي للنزاع الرئاسي.


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المزيد عن: لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية جوكو ويدودو الانتخابات الاندونيسية
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