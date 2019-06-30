النجوم تبارك لـ"شندي المدفعجية" على خطوبته (صور)

قام بعض النجوم من أصدقاء إسلام شندي نجم فريق المدفعجية الغنائي بتهنئته علي خطوبته علي الآنسة نورا أول أمس بمنزل الأخيرة، في حفل عائلي ضم الأهل والأحباب.

الجدير بالذكر أن شندي هو أحد أعضاء فريق المدفعجية الغنائي الذي أشتهر بالعديد من الأغنيات المعروفة التي شاركوا بها الكثير من النجوم في الأفلام والمسلسلات، كما أنه الشاعر الذي كتب أغلب الأغنيات التي قدمها محمد رمضان ومن تلك النجاحات أغنية "مافيا" كما شاركه الغناء في أخر حفلات رمضان الحقيقة التي لاقت نجاحاً كبيراً.