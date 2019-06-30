فيتنام والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات للتجارة الحرة وحماية الاستثمار

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وقعت فيتنام والاتحاد الاوربى هنا اليوم اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوربى وفيتنام (EVFTA) واتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الاوروبى وفيتنام (EVIPA).



وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فووك، في خضم الحمائية المتزايدة والتحديات الأمنية غير التقليدية والصعوبات التي تواجه التجارة العالمية، إن التعاون بين فيتنام والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الفيتنامية (EVFTA) واتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الاوروبى وفيتنام (EVIPA)، يشير إلى الرؤية الاستراتيجية للجانبين.



حيث تم توقيع اتفاقيتين في العاصمة الفيتنامية هانوي.



وحضر حفل التوقيع كبار المسؤولين الفيتناميين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين الأجانب في فيتنام والصحفيين الأجانب والمحليين.



كما صرح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في مؤتمر صحفي عقد في هانوي مباشرة بعد حفل التوقيع بأن اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (EVFTA) هي اتفاقية التجارة الحرة الأوسع والأكثر طموحًا التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية.



حيث تهدف اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية إلى إلغاء 99 بالمائة من خطوط التعريفة لصادرات فيتنام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم إزالة الـ 1 بالمائة المتبقية عن طريق حصص التعريفة الجمركية. وأوضحت "هذا سيؤدي إلى القضاء على التكلفة والروتين الذي تواجهه الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة".



وتغطي اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوربى وفيتنام وواتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الاوروبى وفيتنام عالية الجودة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات، والمشتريات العامة، ونظام محكمة الاستثمار، والتنمية المستدامة، والعمل وحماية البيئة وحماية المستهلك.



ووفقا لأحدث الأبحاث التي أجرتها وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية ستساعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوربى وفيتنام الصادرات الفيتنامية إلى الاتحاد الأوروبي على زيادة بنسبة 20 في المائة في عام 2020، ونحو 42.7 في المائة في عام 2025 وحوالي 44.4 في المائة في عام 2030.



وأفادت وكالة أنباء فيتنام اليوم الأحد فيما يتعلق بصادرات الاتحاد الأوروبي، وافقت فيتنام على إلغاء 48.5 في المائة من تعريفة الاستيراد على 64.5 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام مباشرة بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوربى وفيتنام.



وسيتم زيادة الرقم إلى 91.8 بالمائة بعد سبع سنوات. بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي المتبقية، ستطبق فيتنام خريطة طريق لإزالة التعريفة الجمركية لمدة تزيد عن 10 سنوات أو تطبق حصة الرسوم لمنظمة التجارة العالمية.





