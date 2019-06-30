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المملكة تقتحم عالم صناعة الطائرات العسكرية "الدرونز" (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:59 م
المملكة تقتحم عالم صناعة الطائرات العسكرية الدرونز (فيديو)
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الفجر السعودي
 
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تمكنت المملكة من اقتحام عالم صناعة الطائرات العمودية العسكرية الدرونز، حيث نجح أبناء الوطن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تحويل مروحية R-22 إلى مروحية من دون طيار R-22UV.

وتعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تطوير طائرات عمودية مأهولة وغير مأهولة، حيث تم تصنيع عدد منها، والعمل جار لاختبارها.

ويبدو أن صناعة الطائرات (درونز) للاستخدامات المدنية والسلمية أو في ظروف الحرب، سجلت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وبدأت طائرات الدرونز بمهمات عسكرية، حيث أصبحت أن تكون أداة أساسية موجودة بحوزة المصوّرين المحترفين. ومؤخراً، فإنّ هذه الطائرات المسيّرة، باتت تصبح كوسيلة لـ نقل الركاب، وذلك من خلال نماذج جديدة.

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المزيد عن: عالم صناعة المملكة الطائرات العسكرية الدرونز
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