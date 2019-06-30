شاليمار شربتلي تفتتح معرض "جدة عروس الفن" بمشاركة 100 فنان عربي

تفتتح الفنانة السعودية شاليمار شربتلي، معرض جدة عروس الفن، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، بأتيليه جدة للفنون التشكيلية، وذلك بمشاركة مائة فنان عربي، يستمر لمدة شهر كامل، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات الصيف في مدينة جدة ويستمر لمدة شهر.

وعن فكرة هذا المعرض يقول هشام قنديل مدير أتيليه جدة، إن مصطلح جدة عروس البحر الأحمر مصطلح تعارفنا عليه وأدركناه جميعا في الأونة الأخيرة تبهرنا جدة باحتوائها الفن و أهله.

ومن هنا جاءت فكرة المعرض الصيفي "جده عروس الفن"، لتطفئ حر الصيف بنسائم الفن الجميل، فتعالوا نروي عطشنا للفن بتأمل اللوحات من كل أقطار الوطن العربي، والتي تجمعت هنا في جدة في عرس تشكيلي قل أن يوجد.

جدة عروس الفن تزف لها باقة من أروع ما أبدعت عقول عربية، ومن أجمل ما شغلت فراغ اللوحة والتمثال.

فراغ الصيف تشغله جدة فنا راقيا ومن مشاهدة وتذوق "لوحات ومجسمات تسر الخاطر" وتمتع نظر من رآها.

ويشارك بالمعرض كل من الفنانين: انجي افلاطون، عبدالله حماس، سيد عبد الرسول، عبدالله ادريس، مريم عبد العليم، شاليمار شربتلي، حسين الجبالي، عصمت دواستاشي، صلاح المليجي، رضا عبد السلام، رضا عبد الرحمن، محمد عرابي، علا حجازي، ايمان اسامة، رمضان عبد المعتمد، الزعيم احمد، عزت ابراهيم، فاطمة عبد الرحمن، مصطفى الرزاز، عماد ابراهيم، اشرف زكي، الشيخ ادريس، عادل ثروت، ايمن السمري، شريف عبد القادر، احمد نبيل سليمان، وائل درويش، سامي البلشي، فهد خليف، علي حسان، محمود حامد، مارجو فيون، خضير البورسعيدي، محمد عمر طوسون، سعد العلاوي، نذير ياوز، ابراهيم النغيثر، عصام عسيري ، صبري عبد الغني، نوال مصلي، نيفين درويش، رياض حمدون، عبد الرحمن المغربي، محمد الرباط، عبد العزيز بوبي، محمد الشهيري، جيهان سليمان، محمد التهامي، صلاح عناني، مرفت رفعت ,سلوي حجر، كريم حلمي، عبد الوهاب مرسي، احمد عبد الكريم، احمد يوسف بيومي، امل نصر، سامي ابو العزم، مريم حتحوت، محمد الناصر، سيد قنديل، احمد عبد الجواد، عمرو سنادة، وجيه وهبة، هادي البرعي، جلال الحسيني، هند الفلافي، زكريا سليمان، محمد نجيب معين، عبد الرحيم شاهين، وهيب زقزوق، منال الحمدان، نهار مرزوق، صادق غالب، مريم بفلح.