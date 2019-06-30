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جماهير المغرب تشيد بتنظيم مصر لـ"الكان" وإجراءات حجز التذاكر(فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:31 م
جماهير المغرب تشيد بتنظيم مصر لـالكان وإجراءات حجز التذاكر(فيديو)
جماهير المغرب
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الفجر الرياضي
 
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أشادت الجماهير المغربية بحسن استقبال الشعب المصري لها في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

 

وأعربت الجماهير المغربية عن سعادتها بحسن الاستقبال التي وجدوه من أهل مصر، بالإضافة إلى سهولة حجز تذاكر المباريات.

 

وتعيش الجماهير المغربية حالة من البهجة والسعادة خاصة بعد عبور منتخب أسود الاطلسي إلى دور الستة عشر من بطولة إفريقيا، في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.


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