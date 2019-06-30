ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:25 م
المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تشهد المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة سُجلت بالمملكة .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد ، إنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات ، تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 ، حيث وصلت درجة الحرارة بالإحساء إلى 49 درجة مئوية ، وفي الخرج 48 ، والدمام 47 ، والظهران 47 ، وفي وادي الدواسر 45 درجة مئوية.

Advertisements
المزيد عن: درجة حرارة تسجيل المنطقة الشرقية المملكة أعلى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو