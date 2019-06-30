المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:25 م
الفجر السعودي
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تشهد المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة سُجلت بالمملكة .
وقالت الهيئة العامة للأرصاد ، إنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات ، تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 ، حيث وصلت درجة الحرارة بالإحساء إلى 49 درجة مئوية ، وفي الخرج 48 ، والدمام 47 ، والظهران 47 ، وفي وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
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