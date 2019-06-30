حساب المواطن يتيح لمستفيدي الدعم المكيفات بأسعار مُخفضة

أتاح حساب المواطن التكييف "المكيفات"، لمستفيدي الدعم بأسعار مخفضة عن طريق الإعلان عن مبادرة و لا تشمل سوي نوع مكيفات سبليت لما له من كفاءة عالية في توفير الكهرباء للمواطن.





وأشارت خدمة عملاء حساب المواطن أنها تهدف إلي مساعدة المواطنين من ليس لديه قدرة وشراء مكيفات ذات كفاءة أعلي بالإضافة إلي القدرة العالية في توفير الكهرباء.





وأضاف حساب المواطن أنه يمكن معرفة جميع مناطق بيع تكييفات الموفرة للكهرباء من خلال الضغط علي منافذ البيع، كما يمكن متابعة أو معرفة المراكز من خلال الاتصال علي 920024322.