موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات وبضائع

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأحد تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأوضحت هيئة الميناء، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.





وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.



