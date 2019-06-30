ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات وبضائع

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:15 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات وبضائع
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأحد تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت هيئة الميناء،  في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.

Advertisements
المزيد عن: الاقتصاد المصري اخبار الموانئ اخبار الاقتصاد 21 سفينة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو