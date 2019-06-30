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الصين: أعضاء الحزب الشيوعي تجاوزوا الـ"90 مليون"

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:15 م
الصين: أعضاء الحزب الشيوعي تجاوزوا الـ90 مليون
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ترجمة - منة الشريف
 
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اعلنت دائرة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى اليوم الاحد أن عضوية الحزب الشيوعى الصينى البالغ من العمر 98 عاما تجاوزت 90 مليون.

حيث ذكرت الدائرة فى تقرير قبل الذكرى التأسيسية للحزب الشيوعى الصينى يوم 1 يوليو ان الحزب الشيوعى الصينى يضم 90.59 مليون عضو مع 4.61 مليون منظمة حزبية على المستوى الابتدائى حتى نهاية عام 2018.

وازداد عدد الأعضاء والمنظمات الحزبية بمقدار 1.03 مليون و39،000 مقارنة بالعام 2017 على التوالي، وفقًا لبيانات من التقرير.

وفي عام 2018، جند الحزب الشيوعي الصيني ما يقرب من 2.06 مليون عضو جديد، بزيادة 72000 عن عام 2017.

ومن بين هؤلاء الأعضاء الجدد، حصل 44.9 في المائة على شهادات جامعية أو أعلى، و80 في المائة كانوا في سن 35 أو أقل.

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