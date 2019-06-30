رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى الحفاظ على المياه

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حث رئيس الوزراء الهندي: ناريندرا مودي، اليوم الاحد على بذل جهود أكبر للحفاظ على المياه على مستوى القواعد الشعبية وسط مخاوف من أن تؤدي الامطار الموسمية الضعيفة الى دفع ملايين الاشخاص المتضررين من الجفاف الى حافة الطريق وتعرقل الانتاج الزراعي في ثالث أكبر اقتصاد في اسيا.



ويعد موسم الرياح الموسمية مسؤولًا عن حوالي 70٪ من الأمطار السنوية في الهند، وهو مهم بشكل خاص للقطاع الزراعي حيث أن أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد هي مياه الأمطار.



وقال مودي في أول بث إذاعي شهري له بعد فوزه في إعادة انتخابه الشهر الماضي: "يتم الحفاظ على 8٪ فقط من مياه الأمطار في الهند". "حان الوقت الآن لحل هذه المشكلة."



أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية في الهند أن الهند تلقت أمطارًا أقل بنسبة 24٪ عن متوسط 50 عامًا في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، مع هطول أمطار قليلة على المناطق الوسطى والغربية من البلاد.



وقال مودي: "لا توجد صيغة واحدة للتعامل مع أزمة المياه في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أنه كتب إلى العشرات من زعماء القرى في جميع أنحاء البلاد حول الحاجة إلى الحفاظ على المياه في وقت سابق من هذا الشهر.



ونوه إلى أن هناك حاجة إلى خلق وعي عام بشأن الحفاظ على المياه واستكشاف الطرق التقليدية لإدارة المياه، بنفس الطريقة التي كانت بها مهمة "الهند النظيفة" لإنهاء التغوط المفتوح، التي بدأت في عام 2014.



ومع ذلك، لم يحدد مودي أي إجراءات محددة ستتخذها حكومته للتعامل مع الوضع المستمر، الذي أثر بالفعل على بذر المحاصيل الصيفية وأجبر العديد من المجتمعات المحلية على شراء المياه من صهاريج خاصة باهظة الثمن.



قال وزير الموارد المائية في البلاد "جاجيندرا سينغ شيخاوات" للبرلمان هذا الأسبوع، إنه من بين المصادر الرئيسية للمياه، انخفاض مستويات المياه الجوفية في 52٪ من الآبار التي تمت مراقبتها على مستوى البلاد في عام 2018 مقارنة بمتوسط العقد الماضي.



