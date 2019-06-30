جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)

أشادت جماهير منتخب تونس بحسن ضيافة الشعب المصري لهم خلال مباريات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحرصت قناة إكسترا نيوز على استطلاع رأس الجماهير التونسية عن وجودهم في مصر والذين أشادوا بحسن معاملة الشعب المصري لهم ومؤازرة منتخب نسور قرطاج في أمم إفريقيا.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا مع منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.