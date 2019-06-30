ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:05 م
جماهير تونس تشيد بحسن ضيافة الشعب المصري (فيديو)
جمهور تونس
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أشادت جماهير منتخب تونس بحسن ضيافة الشعب المصري لهم خلال مباريات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

وحرصت قناة إكسترا نيوز على استطلاع رأس الجماهير التونسية عن وجودهم في مصر والذين أشادوا بحسن معاملة الشعب المصري لهم ومؤازرة منتخب نسور قرطاج في أمم إفريقيا.

 

 ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا مع منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.

 

Advertisements
المزيد عن: جماهير تونس تونس ومالي تونس انجولا وموريتانيا اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو