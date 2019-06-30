إصابة 15 شخصا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

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صرح مسؤولون فلسطينيون انه اصيب 15 شخصًا في اشتباكات الليلة الماضية مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية. وتعد هذه ثالث ليلة متتالية من العنف في حي العيسوية بالقدس الشرقية بعد مقتل رجل فلسطيني بالرصاص مساء الخميس.



وتقول الشرطة الإسرائيلية إن محمد عبيد، البالغ من العمر 20 عامًا، ألقى الألعاب النارية على الضباط وشكل تهديدًا قاتلًا عندما تم إطلاق النار عليه. لكن يتهم السكان الشرطة باستخدام القوة المفرطة وإطلاق النار على عبيد من مسافة قصيرة جدًا.



قد اشتبك السكان في عدة أحياء فلسطينية مع الشرطة خلال الليل. وتقول الخدمة الطبية للهلال الأحمر انه اصيب 15 شخصًا برصاصات مطاطية أطلقتها الشرطة

